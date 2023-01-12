В Минтруда США сообщили о снижении инфляции в декабре до 6,5%

Индекс потребительских цен (CPI) в США составил в декабре 6,5% в годовом выражении. Информацию об этом опубликовала пресс-служба американского Минтруда на своем сайте.

Годовая инфляция в США продолжает снижаться после 7,1% в ноябре, 7,7% в октябре и 8,2%. В марте показатель достигал максимума с 1981 года, поднявшись до уровня 8,5%.

В месячном выражении потребительские цены в декабре снизились на 0,1% после роста на 0,1% в ноябре.

В первой половине декабря Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции Центрального банка страны, ухудшила прогноз по инфляции с 2,8% до 3,1%.

На прошлой неделе первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что инфляция в американской экономике остается высокой и говорить о преодолении связанного с ней кризиса пока преждевременно.

Накануне премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо обвинил американское руководство в агрессивном использовании закона о снижении инфляции (IRA).