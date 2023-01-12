Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минтруда США сообщили о снижении инфляции в декабре до 6,5%

close
100%
Unsplash

Индекс потребительских цен (CPI) в США составил в декабре 6,5% в годовом выражении. Информацию об этом опубликовала пресс-служба американского Минтруда на своем сайте.

Годовая инфляция в США продолжает снижаться после 7,1% в ноябре, 7,7% в октябре и 8,2%. В марте показатель достигал максимума с 1981 года, поднявшись до уровня 8,5%.

В месячном выражении потребительские цены в декабре снизились на 0,1% после роста на 0,1% в ноябре.

В первой половине декабря Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции Центрального банка страны, ухудшила прогноз по инфляции с 2,8% до 3,1%.

На прошлой неделе первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что инфляция в американской экономике остается высокой и говорить о преодолении связанного с ней кризиса пока преждевременно.

Накануне премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо обвинил американское руководство в агрессивном использовании закона о снижении инфляции (IRA).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть