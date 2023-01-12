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Пожарная бригада Лондона призвала британцев не обогревать дома мангалами ради экономии

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Лондонская пожарная бригада призвала британцев не обогревать дома мангалами ради сокращения трат на электроэнергию. Рекомендацию опубликовали в Twitter организации.

«Может возникнуть соблазн использовать походную печку или мангал в помещении для экономии затрат на электроэнергию, однако это не только пожароопасно, но также может привести к отравлению угарным газом», — сказано в сообщении.

Накануне агентство Bloomberg написало, что Европа не только избежала дефицита газа в 2022 году благодаря Китаю, но и сможет пройти 2023 год без особых сложностей, так как спрос со стороны КНР на топливо не дойдет до рекордного уровня.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» сообщила, что цены на газ в Европе на фоне достаточно теплой погоды опустились до отметки в $780 за тысячу кубометров. Это самый низкий показатель за последний год и в пять раз меньше, чем пиковая стоимость газа в августе 2022 года.

В первой половине декабря в Международном энергетическом агентстве (МЭА) выразили мнение, согласно которому, несмотря на хорошую подготовку Европы к отопительному сезону в 2022 году, в 2023 году региону придется вкладываться в повышение энергоэффективности, модернизации зданий и расширение использования возобновляемых источников энергии.

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