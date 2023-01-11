Spiegel: общенациональная забастовка медиков в Британии нанесла серьезный ущерб отрасли

Общенациональная забастовка в Великобритании, в которой принимают участие около 25 тыс. врачей, водителей и сотрудников экстренной скорой помощи, нанесла серьезный ущерб всей медицинской отрасли. Причиной стало требование работников повысить ставку заработной платы на 4,75% с учетом роста инфляции, сообщает журнал Der Spiegel.

Масштабная забастовка медиков началась на большей части Великобритании в среду, 11 января. Работников скорой помощи не устраивает отсутствие индексации зарплат несмотря на то, что уровень инфляции в стране за последнее время поднялся выше 10%, уточняется в статье.

«Около 25 тыс. врачей скорой помощи, водителей машин скорой помощи и сотрудников служб экстренной помощи уволились с работы в Англии и Уэльсе. Они требуют более высокого повышения заработной платы в соответствии с инфляцией, которая в последнее время составляла более 10% <....> Но консервативное правительство не хочет увеличивать ставку заработной платы на 4,75%, руководствуясь рекомендациями регулирующего органа по тарифам», — говорится в материале.

При этом министр здравоохранения Великобритании Стив Барклай отметил, что в последние годы медицинская отрасль страны «хронически» недополучала необходимого финансирования. Массовая же забастовка может создать дополнительные трудности по доставке пациентов из машин скорой в отделения неотложной помощи, заключается в заметке.

11 января телеканал Sky News сообщил, что тысячи сотрудников служб скорой помощи в Британии сегодня не вышли на работу из-за проведения массовых забастовок. Из общего количества бастующих порядка 15 тысяч являются членами профсоюза Unison, представляющего около 1,3 млн сотрудников из сфер предоставления государственных услуг, включая здравоохранение и образование. Еще 10 тыс. — представлены профсоюзом GMB.