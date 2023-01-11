Аналитики Всемирного банка ухудшили прогноз по темпам роста экономики США до 0,5% в 2023 году

По итогам текущего года темпы роста объемов внутреннего валового продукта (ВВП) США составят только 0,5%, хотя ранее предполагалось, что этот показатель составит 2,4%. Главной причиной ухудшения июньского прогноза стала высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) страны, сообщает ТАСС со ссылкой на положения январского доклада аналитиков Всемирного банка (ВБ).

«В США рост цен на продукты питания и энергоносители, а также напряженность на рынке труда привели к тому, что инфляция достигла многолетнего максимума в 2022 году, прежде чем ценовое давление начало ослабевать к концу года. Это привело к самому быстрому более чем за 40 лет ужесточению кредитно-денежной политики», — объяснили понижение собственной оценки по темпам роста экономики США в ВБ.

При этом, согласно прогнозам банка, по итогам 2024 года темпы роста ВВП Штатов составят 1,6%. Для сравнения, в июньском докладе прогнозировалось, что этот показатель окажется в следующем году на уровне 2%. В то же время основное замедление роста экономики ожидается в 2023-м.

«Рост ВВП США, как ожидается, замедлится до 0,5% в 2023 году. Это на 1,9 п. п. ниже предыдущего прогноза и является наиболее слабым показателем с 1970 года, если не брать в расчет ситуации, когда экономика Штатов находилась в рецессии», — пришли к выводу аналитики ВБ.

11 января аналитики Всемирного банка (ВБ) снизили прогноз роста ВВП еврозоны до 0% в 2023 году. Ухудшение показателя в сравнении с июньским прогнозом организации составило 1,9 процентных пункта (п.п.). В общей сложности ВБ пересмотрел в сторону понижения прогнозы для 95% развитых и 70% развивающихся стран. При этом исключением не стала и Россия, ВВП которой по итогам текущего года, как ожидается, сократится на 3,3% в связи с международными санкциями.