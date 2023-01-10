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Turkiye Turizm: отелям в Турции предложили отказаться от системы «все включено»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Туроператор из турецкого города Сиде Эрол Гюльдал высказал мнение, что Турция должна отказаться от системы «все включено» и перейти на систему полупансиона ради большего заработка. Его слова передает газета Turkiye Turizm.

Как рассказал изданию Гюльдал, система полупансиона работала на популярных курортах Турции до 2000-х годов. По его словам, она поможет привлечь больше «богатых туристов».

Эксперт также заметил, что владельцы отелей и гостиниц, работающих по системе «все включено», открыто заявляют, что не зарабатывают столько же денег, как раньше. Кроме того, по мнению Гюльдала, если система полупансиона все-таки заработает в ближайшее время, качество кухни в ресторанах Анталии и других популярных у туристов городах повысится, а гастрономический туризм станет более приоритетным направлением.

Ранее агентство DHA сообщало, что Анталия стала самым популярным курортом Турции среди россиян в 2022 году. Провинцию посетили более 3 млн туристов из России.

На втором месте оказались туристы из Германии (2,8 млн человек), на третьем — из Великобритании (1,1 млн человек), на четвертом — из Польши (765 тыс. человек).

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