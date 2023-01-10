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Минэнерго не исключило дополнительных мер по ограничению дисконта на российскую нефть

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Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

В Министерстве энергетики России заявили, что дополнительные меры по ограничению возможного дисконта на российскую нефть в пределах рыночных цен не исключаются. Об этом говорится в Telegram-канале министерства.

Речь идет о декабрьском указе президента, запрещающем компаниям из России ссылаться на введенные западными странами ценовые ограничения. Подробности правоприменения запрета, а также подробности порядка мониторинга цен и дисконтов будут опубликованы в ближайшее время.

«Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах», — говорится в заявлении министерства.

В Минэнерго также подчеркнули, что «вмешательство западных стран в рыночные механизмы влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение» по всему миру и что потребуются скоординированные действия «ответственных стран» для улучшения ситуации.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил в ответ на статью «Коммерсанта», что рост цен на электроэнергию в России в 2022 году был ниже уровня инфляции.

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