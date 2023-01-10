Kyodo: власти Япония и США усилят партнерство в области разработки новых атомных реакторов

Власти Японии и США договорились о развитии сотрудничества в области разработки новых типов атомных реакторов, в том числе малых модульных реакторов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что работа в рамках соответствующего соглашения будет проводиться как в Японии и США, так и на территории третьих стран. Кроме того, Токио хочет усилить взаимодействие с Вашингтоном ради повышения эффективности использования японских АЭС.

Также по информации издания, стороны договорились развивать сотрудничество по вопросам энергетической безопасности, в том числе в сфере обеспечения поставок СПГ.

Ранее командир 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты США, дислоцирующегося на японском острове Окинава, генерал-лейтенант Джеймс Бирман заявлял, что его страна расширяет оборонное партнерство с Японией на фоне возможного конфликта на Тайване.

До этого сообщалось, что глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нисимура подписали обновленный меморандум о сотрудничестве в киберсфере, нацеленный на повышение безопасности критически важной инфраструктуры двух стран.