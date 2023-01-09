ЦБ РФ продлил рекомендацию банкам реструктурировать кредиты заемщиков, говорится на сайте банка.

Также ЦБ продлил действие рекомендации не выселять должников из жилья принудительно до конца 2023 года и рекомендовал кредитным организациям в случае, если заемщик испытывает сложности по исполнению обязательств по кредитному договору.

В том числе кредитным организациям рекомендуется рассматривать заявления об изменении условий кредитных договоров на условиях программ реструктуризации.

Россияне перевели за границу 1,47 трлн руб. за июль — сентябрь 2022 года. Это в 26 раз больше показателя за аналогичный период 2021 года.

По данным регулятора, за январь — март граждане перевели за рубеж 543,4 млрд руб. За апрель—июнь – 550,7 млрд.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», россияне увеличили свои депозиты на зарубежных счетах в период с января по июнь на 1,019 трлн руб. По данным ЦБ, около 540 млрд руб. пришлось на первый квартал 2022 года, где большая часть от этой суммы, 331,6 млрд руб., было переведено в феврале 2022 года.