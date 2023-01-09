Казахстан захотел выйти из соглашения с Россией о взаимной конвертируемости рубля и тенге

Власти Казахстана намерены прекратить действие соглашения с Россией о мерах по взаимной конвертируемости и стабилизации курсов рубля и тенге. Такой шаг обусловлен неактуальностью данного договора, который был заключен между странами 20 января 1995 года, сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства среднеазиатской республики.

«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации, Банком России и правительством Республики Казахстан, Национальным банком Республики Казахстан о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахского тенге, совершенное в городе Москве 20 января 1995 года. Данное соглашение утратило свою актуальность», — говорится в проекте документа.

Это поставление правительства Казахстана будет находиться на публичном обсуждении до 20 января 2023 года. После рассмотрения власти страны примут окончательное решение по поводу дальнейшей судьбы межгосударственного соглашения о взаимной конвертируемости национальных валют, уточняется в заметке.

22 декабря посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев заявил, что доля рублей и тенге во взаиморасчетах между Россией и Казахстаном приблизилась к уровню 70–75%. Власти республики также намерены увеличить присутствие в стране российского капитала и «сделают для этого все возможное».