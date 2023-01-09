IW: 40% немецких компаний ожидают сокращения бизнеса в 2023 году

Около 40% немецких компаний ожидают в 2023 году сокращения бизнеса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Немецкого экономического института (IW).

Согласно данным исследования, примерно треть немецких компаний ожидает стагнации производства в 2023 году. Четверть представителей бизнеса ждет роста.

По прогнозам Международного валютного фонда, экономика Германии, крупнейшая в Европе, в следующем году сократится на 0,3%. Наиболее мрачные перспективы наблюдаются в строительном секторе, где более половины компаний, опрошенных IW, ожидают спада производства, и только 15% ожидают увеличения бизнеса.

В промышленности 39% опрошенных компаний прогнозируют снижение, вызванное осторожной оценкой в потребительской и базовой отраслях.

Ранее глава Минэкономики Германии Роберт Хабек говорил, что Германия продолжит поставки вооружений Украине.