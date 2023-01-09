Число появившихся новостроек на рынке Москвы достигло рекордных значений в 2022 году

Московские застройщики в 2022 году начали строительство 83 жилых и апартаментных комплексов, что стало рекордным показателем за последние четыре года. Об этом газете «Известия» заявили аналитики компании «Метриум».

В прошлом году на рынок вышло 76 проектов, в 2020 году их было 72, в 2019 году — 70. Больше проектов было лишь в 2018 году, когда на рынок вышло 88 жилых и апартаментных комплексов. При этом на рынке новостроек «старой» Москвы девелоперы были одинаково активными в сегменте массового жилья, а также в секторе бизнес-класса, отметили аналитики.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, основная причина высокой активности по вводу новых проектов в прошлом году была в отложенном спросе со времен пандемии коронавируса. Тогда застройщики заморозили развитие части проектов, после чего ввод новостроек продолжился в 2021 году. Этот тренд уже усилился в 2022 году.

Она добавила, что застройщикам выгодно было запускать продажи, так как они смогли поймать волну спроса на жилье, которое приобретали в качестве инвестиций. Из-за этого объем предложения вырос до огромных показателей. Поэтому, вполне вероятно, что в 2023 году новых проектов может быть меньше.

В конце декабря «Известия» со ссылкой на исследование компании «Яндекс-недвижимость» писали, что объем выставленных на продажу новостроек в Новой Москве в ноябре 2022 года на 139% превысил показатели за аналогичный период прошлого года.