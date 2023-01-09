В Приморском крае начались продажи туров в Китай впервые с 2020 года

Туристическое агентство Sunmar возобновило организацию поездок из Приморского края в Китай на фоне снятия в КНР части ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Как рассказала агентству сотрудница Sunmar, туристов набирают на групповую поездку в приграничный Хуньчунь, она запланирована на 13 января.

По ее словам, на четыре дня в Китай можно будет съездить за 8700 руб. Она отметила, что сохраняющийся запрет на выдачу туристических виз в КНР не мешает набирать группу. До пандемии коронавируса подобный тур стоил примерно в два раза меньше, указали в турагентстве.

Она также пояснила, что агентство организует туры по групповым спискам, который заверяется в комитете по туризму Приморского края.

В Sunmar добавили, что китайская сторона все подтвердила.

В туркомпании Fetco Travel заявили агентству, что пока непонятно, на каких условиях поездки будут возобновлены и какая будет стоимость, так как еще нет механизма, как заезжать и неизвестно, возобновят ли соглашение о безвизовых групповых поездках.

С 8 января власти Китая решили ослабить карантинные ограничения для туристов. Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявлял, что КНР предоставляет не совсем полные и точные данные по госпитализации и смертности от коронавируса.