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Глава ТПП РФ Катырин заявил, что лишь 25% компаний нашли партнеров после ухода западного бизнеса

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Четверть (25%) российских компаний, которые потеряли своих западных партнеров, ушедших с рынка, смогли найти новых. Об этом РИА Новости заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

«Получается, что санкции заметно сказались на работе более 60% опрошенных. При этом уже порядка 25% компаний, потерявших партнеров за рубежом, нашли новых», — отметил Катырин.

По его словам, сейчас не менее трети бизнеса ищут новых партнеров. Поэтому сейчас им необходимо помочь. Например, недавно прошла крупная бизнес-миссия в Иран с участием 100 представителей различных компаний из России.

Он добавил, что нужно ускорять структурную перестройку экономики, учитывая современную реальность. Нужно расширять поддержку предпринимателей законодательно, а также помогать бизнесу в поиске новых партнеров во внешней торговле.

В начале декабря РБК писал, что российские компании с иностранным участием, а также филиалы зарубежных фирм, которые пытаются ликвидировать свой бизнес в России, не могут уйти из-за трудностей при взаимодействии с ФНС. Одна из ключевых проблем: головные офисы компаний за границей запрещают «дочкам» платить налоги в российский бюджет.

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