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Мэр Сочи сообщил, что около 200 тыс. человек отдохнули в городе на новогодних каникулах

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Пресс-служба МТС

Сочи удалось принять за новогодние каникулы порядка 200 тыс. отдыхающих, рассказал мэр курортного города Алексей Копайгородский. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

По словам градоначальника, этот зимний сезон в Сочи обещает быть успешным.

«Новый отсчет запущен: около 200 тыс. человек отдохнули в Сочи в новогодние каникулы», — рассказал Копайгородский.

Он добавил, что в Сочи предусмотрена качественная инфраструктура для туристов.

«К началу летнего сезона в городе появятся единые инфоцентры, в которых можно будет узнать о туристических возможностях Сочи», — написал мэр.

В 2022 году в Сочи обновили максимальный за 100 лет показатель туристического потока, приняв 7,2 млн отдыхающих.

В будущем власти курорта рассчитывают продолжать капитально преображать пляжи, обратил внимание Копайгородский.

Ранее утверждалось, что Сочи стал единственным крупным городом, в котором цены на «вторичное» жилье упали в 2022 году.

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