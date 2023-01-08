На Камчатке оценили рост пищевой и перерабатывающей промышленности до 8 млрд в 2022 году — развитие этих отраслей стало возможным благодаря бюджетным вливаниям и модернизации производств, сообщает ТАСС.

«Несмотря на сильнейший экономический прессинг со стороны западных стран, аграриям Камчатского края удалось не только выстоять, но и нарастить объемы производства в 2022 году. Индекс производства продукции сельского хозяйства в прошлом году в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составил 108,7%, что выше среднего уровня индекса Российской Федерации на 2,5%», — рассказал министр сельского хозяйства Камчатского края Вячеслав Черныш.

Он добавил, что ключевой задачей ведомства было снижение цен на один из главных продуктов — хлеб, который в регионе стабильно стоит дороже, чем в других регионах России. Кроме того, были основаны молочно-товарная ферма, птичник на 12 млн яиц в год, а также фермы по выращиванию картофеля морозостойких сортов.

Ранее средняя цена на пшеницу в Турции снизилась с $440 за тонну до $320 благодаря «зерновой сделке».