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На Камчатке оценили рост пищевой и перерабатывающей промышленности до 8 млрд

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Александр Пирагис/РИА «Новости»

На Камчатке оценили рост пищевой и перерабатывающей промышленности до 8 млрд в 2022 году — развитие этих отраслей стало возможным благодаря бюджетным вливаниям и модернизации производств, сообщает ТАСС.

«Несмотря на сильнейший экономический прессинг со стороны западных стран, аграриям Камчатского края удалось не только выстоять, но и нарастить объемы производства в 2022 году. Индекс производства продукции сельского хозяйства в прошлом году в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составил 108,7%, что выше среднего уровня индекса Российской Федерации на 2,5%», — рассказал министр сельского хозяйства Камчатского края Вячеслав Черныш.

Он добавил, что ключевой задачей ведомства было снижение цен на один из главных продуктов — хлеб, который в регионе стабильно стоит дороже, чем в других регионах России. Кроме того, были основаны молочно-товарная ферма, птичник на 12 млн яиц в год, а также фермы по выращиванию картофеля морозостойких сортов.

Ранее средняя цена на пшеницу в Турции снизилась с $440 за тонну до $320 благодаря «зерновой сделке».

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