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В МИД Эстонии заявили, что потолок цен для нефти из России должен быть ниже рыночной цены

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Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу по ходу пресс-конференции правительства республики заявил, что потолок цен на покупку нефти из России, который был установлен в декабре Европейским союзом, должен быть ниже рыночной стоимости сырой нефти. Пресс-конференцию транслировал портал Delfi.ee.

Рейнсалу считает, что введенное ограничение сработало и не вызвало «глобального топливного кризиса», но, по его мнению, нужно делать последовательные шаги по ценовому регулированию.

«Разумно понизить его с $60 за баррель, так как реальная цена на сырую российскую нефть ниже этого потолка», — сказал он.

Глава эстонского МИД уверен, что сделать это можно будет уже в середине января.

«По инициативе Эстонии и Польши решено регулярно пересматривать ценовой потолок. Эта процедура назначена на середину января», — добавил министр.

Ранее глава немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер заявил, что согласованный в начале декабря потолок цен на газ не будет работать в Европейском союзе.

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