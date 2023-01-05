В Азербайджане минимальную заработную плату повысили на 15% с 1 января

Минимальный размер оплаты труда в Азербайджане подняли на 15% — до 345 манатов (14 276 руб.) — с 1 января 2023 года. Распоряжение об этом подписал президент республики Ильхам Алиев, сообщается на сайте главы государства.

«С 1 января 2023 года установить сумму минимальной ежемесячной заработной платы в размере 345 манатов», — сказано в документе.

До этого размер минимальной заработной платы в Азербайджане составлял 300 манатов (12 414 руб.).

Также Алиев поручил кабмину за 10 дней представить предложения о повышении размера минимальной пенсии в республике до 280 манатов (11 586 руб.). Сейчас значение составляет 240 манатов (9 931 руб.).

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) равен 15 279 руб., минимальная пенсия неработающих пенсионеров в России — 11 970 руб. Оба показателя повысили на 10% в июне прошлого года.

Во второй половине декабря премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин направит порядка 3,8 млрд рублей на повышение зарплат научных сотрудников.