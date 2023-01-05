McDonald's прекращает работу в Казахстане из-за ограничений в поставках

Сеть ресторанов быстрого питания прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений поставок. Об этом сообщает сайт компании.

«Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений в поставках», — говорится в сообщении компании.

В релизе говорится, что рестораны будут открыты под новым названием. Дополнительная информация о сроках открытия будет опубликована позже.

«Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса», — добавили в компании.

Ранее Федеральная антимонопольная служба позволила «Вкусно — и точка» купить активы бывшего партнера McDonald's в России Havi Logistics. Соответствующее ходатайство было удовлетворено в конце декабря.