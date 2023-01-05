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Лукашенко призвал ускорить строительство белорусских портов в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по экспорту продукции заявил, что нужно заняться ускорением строительства белорусских портов на территории России. Об этом сообщает агентство БелТА.

«То, что вы просили меня решить на уровне президента РФ для того, чтобы были открыты для нас порты, все вопросы решены. Вопрос остается за малым — начинать грузить в этих портах, кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее строить порты, доводить до определенного уровня и торговать через собственные порты», — сказал он.

Ранее Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Российской Федерацией о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию и его перемещении по газопроводам. Изменения касаются соглашения между Россией и Белоруссией по поводу деятельности ОАО «Белтрансгаз» от 2011 года.

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