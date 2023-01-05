Индонезия рассматривает использование карт «Мир»

Посол Индонезии в Москве Хосе Таварес заявил, что страна рассматривает вариант использования карт российской платежной системы «Мир». Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, власти рекомендовали банкам рассмотреть этот вопрос, но это может занять «некоторое время».

Таварес отметил, что на острове Бали сейчас живут около 40 тыс. россиян, которые находят способы проводить банковские операции.

Ранее сообщалось, что казахстанская «дочка» банка «ВТБ» — «ВТБ Казахстан» начнет выпускать пластиковые карты «Мир» в республике в первом квартале 2023 года.

Как уточнили в банке, сейчас уже можно оформить цифровую карту «Мир» через мобильное приложение «ВТБ Казахстан», оплачивать ею покупки в интернете и получать на карту переводы с карт «Мир» любого банка. Также карту можно подключить к приложению Mir Pay и платить ею с помощью смартфона.

Комиссия за снятие наличных с виртуальной карты «Мир» в банкоматах и кассах «ВТБ Казахстан» составляет 1%. Банк берет 2% за снятие в других казахстанских и зарубежных банках. Минимальная комиссия составляет 500 тенге (76,6 рубля по текущему курсу).