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Глава МИД Индии Джайшанкар: санкции Запада против РФ привели к росту цен на энергию и еду

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«Газета.Ru»

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что санкции Запада против России привели к росту цен на энергию и продовольствие. Об этом сообщает агентство ANI.

По его словам, страны Запада были возмущены событиями на Украине, но санкции против России привели к росту цен на энергию, продовольствие и удобрения. Это привело к острым экономическим трудностям в более бедных странах.

«Европа импортировала из России в шесть раз больше ископаемого топлива, чем Индия, и когда общество с доходом в 60 тыс. долларов на душу населения чувствует, что должно заботиться о себе, и я принимаю это [чувство] как законное, то оно не должно ожидать, что общество с доходом в 2 тыс. долларов на душу населения пропустит удар», — пояснил Джайшанкар.

Ранее бывший глава компании-производителя минеральных удобрений «ФосАгро» Андрей Гурьев говорил, что кризис с продуктами может перейти в глобальную продовольственную катастрофу.

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