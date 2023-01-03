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RWE: первый танкер с СПГ из США дошел до терминала в Вильгельмсхафене в ФРГ

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Depositphotos

Первый танкер с сжиженным природным газом (СПГ) из Соединенных Штатов прибыл в недавно открывшийся в ФРГ терминал по приему СПГ в Вильгельмсхафене. Об этом сообщает энергетическая компания RWE, которая заключила с американской фирмой Sempra Infrastructure контракт на поставку 2,25 млн тонн СПГ в год, передает ТАСС.

Отмечается, что в Вильгельмсхафене остановился танкер Maria Energy, сжиженный газ с которого будет перегружен на плавучий терминал, после чего топливо будет преобразовано в газообразную форму и закачано в германскую газопроводную сеть.

Первый в ФРГ терминал по приему СПГ в Вильгельмсхафене был открыт в середине декабря при участии канцлера Германии Олафа Шольца.

Как ранее писало Bloomberg со ссылкой на опубликованный парламентом ФРГ отчет, правительство Германии полагает, что замена российского газа обойдется стране примерно в €45,4 млрд.

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