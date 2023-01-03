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Financial Times: Великобританию в 2023 году ждет наиболее сильная рецессия среди стран G7

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания в 2023 году столкнется с наиболее сильной рецессией в экономике по сравнению другими странами G7. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на экономистов.

В публикации отмечается, что  инфляционный шок, вызванный пандемией и специальной военной операцией на Украине, будет сохраняться в Британии дольше, чем в других странах. 

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что такая ситуация вынудит Банк Англии сохранить высокие процентные ставки, а правительство страны - «проводить более жесткую фискальную политику».

«В следующем году Великобритания столкнется с одной из самых тяжелых рецессий и самым слабым восстановлением в G7, поскольку домохозяйства заплатят высокую цену за политические просчеты правительства», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что прошлый год был тяжелым для сектора розничной торговли в Великобритании, ежедневно закрывалось в среднем 47 магазинов.

В 2022 году в стране закрылись 17 145 магазинов, что почти на 50% выше показателя предыдущего года (11 449 магазинов). При этом 5500 точек обанкротились, а 11 600 были закрыты из-за решения о сокращении расходов со стороны торговых сетей.

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