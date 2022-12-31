Spiegel увидел «положительный сигнал» для экономики ФРГ в риске «веерных» отключений электроэнергии

В начале декабря текущего года германский оператор связи предупредил местную компанию TransnetBW о напряженной ситуации с электроснабжением домохозяйств на юго-западе страны — в федеральной земле Баден-Вюртемберг в дневное время в связи с усилением энергетического кризиса. Текущий расклад показал, что одной из главных задач подобных заявлений было создание эффекта паники у населения, на деле же даже «веерные» отключения способны принести ощутимую пользу немецкой экономике, считает обозреватель журнала Der Spiegel Бенедикт Мюллер-Арнольд.

По его словам, вокруг рисков первых «веерных» отключений в Германии искусственно нагнеталась «истерия» со стороны местных политиков, представителей бизнеса и СМИ. Более того, даже если бы отключения произошли на самом деле, они могли бы принести пользу в вопросе экономии денежных средств домохозяйств.

«Прежде всего, возмущение искажает представление о том, какой в этом положительный потенциал, если в будущем все больше потребителей электроэнергии смогут и будут корректировать свое потребление в соответствии с ситуацией в электросети. А именно, такая гибкость может сэкономить деньги для всех, где это возможно, и избежать вредных для климата выбросов», — указал Мюллер-Арнольд.

Он также добавил, что история с возможным «веерным» отключением на территории земли Баден-Вюртемберг в начале декабря была неправильно истолкована. На деле основная проблема заключалась в необходимости расширения местной энергетической сети.

«То, что на самом деле произошло в тот декабрьский полдень в Баден-Вюртемберге, к сожалению, слишком часто происходит в энергосистеме Германия: пропускной способности сетей передачи электроэнергии было недостаточно для транспортировки большого количества ветрового потока с севера на юг <....> D таких случаях ветряные турбины на севере постоянно регулируются в обмен на компенсацию; в свою очередь, например, на юге Германии работают угольные электростанции, вредные для климата», — пришел к выводу Мюллер-Арнольд.

9 декабря ежедневная газета Bild сообщила, что власти ФРГ допускают краткосрочные отключения электроэнергии в ряде регионов в зимний период. При этом основные риски якобы касались федеральной земли Баден-Вюртемберг. Как сообщал таблоид, крупные предприятия, потребляющие много электроэнергии, могут отключить от сетей на период до 1,5 часов. Также были вероятны отключения некоторых районов местных городов.