Экономист разъяснила, кто сможет выйти на пенсию в 2023 году

Доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила в разговоре с агентством «Прайм», что в следующем году выйти на пенсию смогут те, кто вправе это досрочно или обладает льготами.

С 2019 по 2022 год выход на пенсию был ежегодным. Для остального переходного периода вплоть до 2028 года, по словам эксперта, график был скорректирован.

В частности, в 2023, 2025 и в 2027 году на пенсию по старости выходить будут только те, кто имеет на это льготное право, отметила специалист.

Иванова-Швец напомнила, что льготой раннего выхода на пенсию могут воспользоваться многодетные матери, опекуны детей-инвалидов и др. Список можно найти на сайте Пенсионного фонда России.

Экономист резюмировала, что в любом случае при выходе на пенсию должны быть соблюдены три условия: возраст, стаж и количество заработанных пенсионных коэффициентов.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал, что о пенсии лучше задуматься в молодости, но и в 40 лет еще не поздно накопить на достойную жизнь в старости.