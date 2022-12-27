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Погранполиция Молдавии сообщила, что все КПП на границе с Украиной возобновили работу

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Михай Карауш/РИА Новости

Пограничная полиция Молдавии сообщила, что возобновилась работа всех контрольно-пропускных пунктов на молдавско-украинской границе после технических сбоев и отключения электроэнергии. Об этом сообщается в Telegram-канале погранполиции республики.

«Все КПП на границе с Украиной возобновили работу», — говорится в публикации.

Ранее пограничная полиция Молдавии сообщала, что на молдавско-украинской границе не работали пять контрольно-пропускных пунктов из-за технических сбоев и отключения электроэнергии.

20 декабря сообщалось, что на молдавско-украинской границе не работали 13 контрольно-пропускных пунктов (КПП). Погранполиция Молдавии отмечала, что к причинам сбоя в работе КПП привели отключения электричества.

Всего на границе Украины и Молдавии действуют 35 КПП. Еще 21 участок находится на границе непризнанного Приднестровья и Украины. Их работу приостановили с февраля по решению украинской стороны.

Погранполиция республики неоднократно информировала о приостановке работы КПП из-за проблем с украинской стороны.

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