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«Ъ»: мошенники переключились на обманные схемы в сферах страхования жизни и имущества

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

После усиления контроля со стороны регулирующих органов в области автострахования, в частности, в сегменте каско, количество случаев мошенничества в этом секторе сократились по сравнению с прошлым годом. Однако злоумышленники теперь переключились на проведение обманных схем в областях страхования жизни и имущества, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные Всероссийского союза страховщиков.

«Общий объем мошеннических действий при страховании снизился по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев 2022 года страховые компании подали в правоохранительные органы более 6,1 тыс. заявлений на 3 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года было подано почти 7,2 тыс. заявлений на сумму более 3,7 млрд руб.», — говорится в материале.

При этом доля претензий по полисам ОСАГО в количественном выражении (57%) осталась на уровне прошлого года, однако уменьшилась в денежном — до 1,7 млрд руб. В то же время увеличились доля обращений граждан по поводу фиксирования обманных схем в областях страхования жизни и имущества выросли как в количественном, так и денежном выражениях, уточняется в статье.

«Выросла доля мошенничеств в сегменте страхования имущества — на 2 процентных пункта, до 20% (0,6 млрд рублей). Страхование жизни сохранилось на уровне 3% (0,1 млрд руб.)», — заключается в заметке.

Средний ущерб от мошеннических схем в данных отраслях страхования составляет около 700 тыс. руб. в сфере страхования жизни и 5 млн руб. — в сегменте имущественного страхования. К «серым» схемам обмана в страховании имущества может относиться создание умышленного пожара с целью погасить задолженность или компенсировать убытки бизнеса, в страховании жизни — оформление фиктивной инвалидности и других медицинских диагнозов.

23 декабря РБК со ссылкой на соответствующие заявления страховых фирм сообщил, что клиенты крупных страховых компаний в России начали интересоваться предоставлением услуг по страхованию от военных рисков. В частности, в последнее время стали поступать подобные запросы в отношении грузов, морских судов, автомобилей и спецтехники.

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