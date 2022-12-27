В Запорожской области сохранили 9 тыс. рабочих мест благодаря введению внешнего управления

Введение временной администрации на 400 предприятиях в Запорожской области позволило сохранить 9 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил председатель правительства региона Антон Кольцов.

Он отметил, что есть четкие критерии, на которые ориентируются власти при введении временной администрации.

«Это остановка или приостановка производства <…> либо сознательная деятельность, чтобы предприятия работали не в полную силу, либо когда владельцами предприятий являются граждане, которые покинули территорию, либо активные участники АТО (антитеррористической операции Киева в Донбассе) со стороны Украины», — цитирует Кольцова ТАСС.

На текущий момент, по его словам, на 400 предприятиях работает временная администрация. Это компании из различных сфер: промышленность, туризм, торговля, сельское хозяйство.

Кроме того, Кольцов рассказал, что в Запорожской области «сгорело» 20% посевных площадей из-за боевых действий.

Также он отметил, что в первой половине 2023 года власти примут программу развития Запорожской области.