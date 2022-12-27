«Известия»: иностранные перевозчики начали летать на самолетах российских авиакомпаний

Часть самолетов, готовившихся к поставке российским авиакомпаниям в начале 2022 года, из-за западных санкций перешла в парк иностранных перевозчиков.

Как сообщил источник газеты «Известия», два Airbus A350, законтрактованных «Аэрофлотом», достались турецкой Turkish Airlines.

Согласно сведениям сервиса Flightradar24, летать в маршрутной сетке Turkish Airlines данные самолеты начали в июле 2022 года.

Два самолета авиакомпании Smartavia, которые оказались на момент введения санкций на техобслуживании в зарубежных аэропортах, в июле были перепоставлены в парк исландской Play, а в октябре национальному перевозчику Багамских островов Bahamasair, отмечается в публикации.

Всего российские авиакомпании потеряли за границей в 2022 году 85 самолетов, 75 из них — пассажирские.

Премьер-министр Михаил Мишустин 17 декабря подписал распоряжение о выделении дополнительных 6 млрд руб. из резервного фонда на поддержку системы организации воздушного движения в условиях внешних ограничений.