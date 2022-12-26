NYT: Nord Stream AG назвал минимальную сумму для ремонта труб «Северных потоков»

Оператор газопроводов «Северных потоков» Nord Stream AG начал оценку стоимости реконструкции поврежденных участков газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, нижний порог — $500 млн. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимный источник.

«Ремонт составит как минимум $500 млн», — говорится в материале.

Как пишет газета, консультанты стараются определить, сколько времени поврежденные трубы могут выдерживать воздействие соленой воды.

В этой связи издание вопрошает, почему РФ хочет начать дорогостоящий ремонт, если она, как утверждают ряд стран Запада, и устроила диверсию на трубопроводах.

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма.