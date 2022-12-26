Нацбанк Украины сообщил о создании банковской сети для работы в блэкаут

На Украине создали банковскую сеть, которая будет работать во время блэкаута. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Нацбанка.

«По инициативе Национального банка все системно важные банки объединились для создания общей банковской сети – Power Banking», — говорится в сообщении.

В регуляторе пояснили, что общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута.

Отделения общей сети обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал, отметили в Нацбанке.

Сеть Power Banking на данный момент объединяет все 14 системно важных банков Украины, отделения которых стали основой этой сети, подчеркнули там.

В Нацбанке добавили, что в настоящее время уже более 1000 отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блэкаута. В подобных условиях для всех клиентов банков будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, в том числе снятие наличных, платежи и перевод средств.

В конце ноября Нацбанк Украины сообщал, что только четверть банкоматов работает в стране после сбоев энергоснабжения.