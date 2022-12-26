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Verivox: цены на газ в Германии с нового года вырастут на 112 процентов

Немецких потребителей ждёт серьёзный рост тарифов на газ и электричество в следующем году. Исправить это не сильно помогут меры властей страны по ограничению цен на энергоносители, сообщает издание Handelsblatt, ссылаясь на исследование компании Verivox.

Так, домохозяйству с потреблением газа 20 тысяч киловатт-час в год с 2023 года придётся в годовом исчислении платить в среднем 2756 евро — больше на 1457 евро, или 112 процентов. Это дороже, чем осенью 2021-го, когда начался рост тарифов.

При этом потребителям электроэнергии в январе придётся платить в среднем на 44 процента больше, чем осенью 2021 года, приводит текст публикации Life.ru.

Как уточнили исследователи, если домохозяйство потребляло в год около четырёх тысяч киловатт-час, то за год нужно будет заплатить 1764 евро. Вмешательство правительства ФРГ позволит сдержать цены на электроэнергию лишь на пять процентов.

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