Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минпромторг предлагает адаптировать для новых регионов запуск цифровой маркировки товаров

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Министерство промышленности и торговли России предлагает адаптировать для новых регионов запуск цифровой маркировки товаров, сообщает РИА Новости.

«Проект постановления разработан для адаптации действующих правил маркировки товаров средствами идентификации для хозяйствующих субъектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в связи с отсутствием на сегодняшний день необходимой инфраструктуры для работы с маркированными товарами», — указано в сообщении ведомства.

В минпромторге планируют в новых регионах до 1 апреля 2025 года разрешить ввод, оборот и вывод товаров из оборота без обязательной маркировки и передачи сведений в Государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что списание долгов с регионов с учетом их затрат на мобилизацию требует проработки минфина.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть