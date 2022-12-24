Минпромторг предлагает адаптировать для новых регионов запуск цифровой маркировки товаров

Министерство промышленности и торговли России предлагает адаптировать для новых регионов запуск цифровой маркировки товаров, сообщает РИА Новости.

«Проект постановления разработан для адаптации действующих правил маркировки товаров средствами идентификации для хозяйствующих субъектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в связи с отсутствием на сегодняшний день необходимой инфраструктуры для работы с маркированными товарами», — указано в сообщении ведомства.

В минпромторге планируют в новых регионах до 1 апреля 2025 года разрешить ввод, оборот и вывод товаров из оборота без обязательной маркировки и передачи сведений в Государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что списание долгов с регионов с учетом их затрат на мобилизацию требует проработки минфина.