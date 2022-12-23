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Опрос: более 70% россиян не планируют покупать фейерверки к Новому году

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Jon Nazca/Reuters

Большинство россиян – 74% — не собираются покупать фейерверки к Новому году, потому что это дорого и опасно. Это следует из опроса «Почта банка», с которым ознакомилась «Газета.Ru».

43% из тех, кто не планирует покупать фейерверки, объяснили свое решение тем, что пиротехника стоит дорого. Опасность травмирования остановила от покупки фейерверков 39% респондентов. Трети (32%) опрошенных это неинтересно, 27% респондентов не хотят пугать животных, а 18% — мешать другим людям.

26% участников опроса планируют покупать праздничные салюты и другую пиротехнику к Новому году. 49% из них собираются покупать фейерверки, чтобы порадовать детей. Более трети (37%) участников опроса считают, что салюты и хлопушки придают празднику атмосферу торжественности, а 10% — что это обязательная новогодняя традиция.

В новогоднюю ночь в Москве будет запрещено запускать фейерверки после 23:00 согласно закону о тишине. Для запуска бытовой пиротехники в разных районах города будут определены специальные площадки.

«Почта банк» проводил опрос с 7 по 16 декабря 2022 года. В исследовании приняли участие около 1800 человек в возрасте от 18 до 55 лет из разных регионов России.

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