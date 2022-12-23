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РБК: ОЗК создаст собственный флот для экспорта зерна в дружественные страны

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Объединенная зерновая компания (ОЗК) планирует заказать 14 новых морских сухогрузов производства России для экспорта зерна в развивающиеся страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова.

Представитель ОЗК сообщил, что компания также намерена купить пять сухогрузов до 2025 года на вторичном международном рынке.

По словам Евтухова, ранее в России не строили сухогрузы для перевозки зерна. Однако эти суда попали в перспективный план строительства гражданских судов до 2035 года. Соответствующее поручение в августе этого года дал президент Владимир Путин.

Ожидается, что первый сухогруз будет спущен на воду в 2026 году, рассказал представитель ОЗК. В свою очередь представитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) отметил, что у конструкторского бюро ОСК есть квалификация для создания крупнотоннажных судов, в том числе балкеров-зерновозов на основании технических проектов.

В Минсельзохе подчеркнули, что создание российского грузового флота для экспорта продовольствия — это одна из стратегических задач и важный фактор развития агропромышленного комплекса в России.

15 декабря президент России Владимир Путин заявил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что РФ за последние пять месяцев экспортировала порядка 22 млн тонн зерна, по большей части в азиатские и африканские страны.

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