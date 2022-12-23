Силуанов объяснил текущее ослабление рубля

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил журналистам, что текущее ослабление рубля связано в основном с ростом импорта в страну.

По его словам, ограничения на российскую нефть оказывают на участников рынка только моральное воздействие.

Силуанов, отвечая на вопрос о причинах девальвации российской валюты, указал, что «курс у рубля плавающий».

Накануне курс доллара превысил 72 руб. впервые с 29 апреля. Курс евро поднялся до 77 руб. впервые с 27 апреля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что курс рубля ослаб по отношению к доллару и евро, потому что в моменте реализовался ряд негативных факторов: сокращение экспорта, восстановление импорта, возможные валютные послабления, рост расходов и сокращение доходов бюджета, действия спекулянтов.

К вечеру российская валюта отыграла частично свое падение. Мосбиржа закрылась со следующими курсами: 68,95 руб. за доллар и 73,55 руб. за евро.