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Силуанов объяснил текущее ослабление рубля

Глава Минфина Силуанов: ослабление рубля связано с ростом импорта в Россию

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил журналистам, что текущее ослабление рубля связано в основном с ростом импорта в страну.

По его словам, ограничения на российскую нефть оказывают на участников рынка только моральное воздействие.

Силуанов, отвечая на вопрос о причинах девальвации российской валюты, указал, что «курс у рубля плавающий».

Накануне курс доллара превысил 72 руб. впервые с 29 апреля. Курс евро поднялся до 77 руб. впервые с 27 апреля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что курс рубля ослаб по отношению к доллару и евро, потому что в моменте реализовался ряд негативных факторов: сокращение экспорта, восстановление импорта, возможные валютные послабления, рост расходов и сокращение доходов бюджета, действия спекулянтов.

К вечеру российская валюта отыграла частично свое падение. Мосбиржа закрылась со следующими курсами: 68,95 руб. за доллар и 73,55 руб. за евро.

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