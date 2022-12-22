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Путин назвал потолок цен на газ и нефть «атавизмом колониализма»

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Владимир Гердо/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин счел попыткой колониального грабежа введение Западом ограничений цен на энергоносители. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

Глава государства обратил внимание, что производителями нефти и газа являются Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, страны Латинской Америки, Азии, а основными потребителями — Европа и Соединенные Штаты.

«В США производят и нефть, и газ, но сами все потребляют», — указал он.

По словам российского лидера, «у них мало чего остается» для внешнего рынка.

«То есть, производятся в этих странах, а потребляется в США и в Европе. И, на мой взгляд, то, что они сейчас пытаются делать — это такой атавизм колониализма», — сказал Путин.

По его словам, западные страны «привыкли воровать, грабить» другие государства.

Ранее Путин сообщил, что 26 или 27 декабря подпишет указ об ответных мерах на согласованный западными странами потолок цен на нефть.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что европейские страны «сами себя наказали», приняв решение о потолке цен на газ и нефть, и лишились дешевых российских энергоресурсов.

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