Глава Минэнерго Украины Галущенко: энергосистему страны можно восстановить только к лету

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистему страны можно восстановить только к лету, но при условии если не будет новых обстрелов. Об этом сообщает Forbes.ua.

«Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету», — приводит слова Галущенко издание.

Он также отметил, что одним из возможных инструментов стабилизации системы могут быть импорт электроэнергии и мобильные электростанции мощностью около 50 МВт.

22 декабря в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявляли, что ограничения в передаче электроэнергии в энергосистеме Украины сохраняются из-за повреждений магистральных сетей.

20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщали, что в настоящее время невозможно спрогнозировать сроки восстановления электроснабжения в стране.

С 10 октября Россия наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам президента России Владимира Путина, ракетные атаки стали ответом на взрыв на Крымском мосту.