Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФРГ передала Украине БРЭМ, автомобили погранслужбы и «скорую»

close
100%
Global Look Press

Правительство ФРГ сообщило, что Берлин передал Киеву бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Bergepanzer 2, 13 автомобилей погранслужбы и машину скорой помощи. Об этом говорится на сайте кабмина страны.

Согласно пресс-релизу, Германия передала в общей сложности на Украину 13 Bergepanzer 2, 78 машин погранслужбы, 35 автомобилей скорой помощи и четыре вилочных погрузчика.

Ранее посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью немецкому изданию Stern.de сообщил, что Берлин планирует передать Киеву больше оружия и боеприпасов.

По словам Макеева, он получил обещания от федерального правительства о дальнейших поставках оружия для Украины. Он подчеркнул, что сейчас Вооруженным силам Украины требуются зенитные комплексы, самоходные гаубицы, зенитные машины типа «Гепард» и боеприпасы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть