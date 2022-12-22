ФРГ передала Украине БРЭМ, автомобили погранслужбы и «скорую»

Правительство ФРГ сообщило, что Берлин передал Киеву бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Bergepanzer 2, 13 автомобилей погранслужбы и машину скорой помощи. Об этом говорится на сайте кабмина страны.

Согласно пресс-релизу, Германия передала в общей сложности на Украину 13 Bergepanzer 2, 78 машин погранслужбы, 35 автомобилей скорой помощи и четыре вилочных погрузчика.

Ранее посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью немецкому изданию Stern.de сообщил, что Берлин планирует передать Киеву больше оружия и боеприпасов.

По словам Макеева, он получил обещания от федерального правительства о дальнейших поставках оружия для Украины. Он подчеркнул, что сейчас Вооруженным силам Украины требуются зенитные комплексы, самоходные гаубицы, зенитные машины типа «Гепард» и боеприпасы.