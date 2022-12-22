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В МИД Казахстана призвали не искать политический подтекст в идее «газового союза»

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Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров заявил, что власти республики рассматривают идею «тройственного газового союза» Казахстана, РФ и Узбекистана как коммерческое предложение, в нем не следует искать политический подтекст. Об этом информирует ТАСС.

«Не надо искать какой-то политический подтекст в данном предложении», — отметил Айдаров в ходе брифинга.

По его словам, пока это только устное предложение со стороны России и в оформленном виде оно властям Казахстана не поступало.

«Мы не видим в этом создание какого-то наднационального органа или интеграционного института», — указал замглавы казахстанского МИД.

Он добавил, что власти республики расценивают данную возможность как коммерческое предложение по интегрированию газовых рынков для поставок газа.

Ранее Айдаров говорил, что перспективы создания газового союза с участием Казахстана и Узбекистана будут зависеть от конкретных условий, предложенных Москвой.

29 ноября пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсуждали «тройственный газовый союз».

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