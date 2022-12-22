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Курс евро поднялся до 77 рублей впервые с 27 апреля

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Курс евро в ходе торгов в четверг поднимался до 77 рублей впервые с 27 апреля. Это следует из данных Мосбиржи. Доллар торгуется на уровне 72,3 рубля, евро – по 10,226 рублей.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал ,что рубль слабеет к мировым валютам, потому что разом реализовался набор негативных факторов, в том числе снижение экспорта, рост импорта, увеличение расходов и снижение доходов бюджета России. Также спекулянты проявили активность, и это также ослабило рубль.

По прогнозам Зельцера, курс рубля в скором времени укрепится. Курс доллара может снизиться ниже 70 рублей, а курс евро - в район 75 рублей.

Эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин ранее рассказывал «Газете.Ru», что рубль традиционно слабеет по отношению к мировым валютам в декабре, и последний месяц года – худший для рубля. Негативные факторы, среди которых повышение спроса на валюту перед Новым годом, традиционно ослабляют рубль, и в этом году они также играют свою роль в снижении курса рубля к доллару и евро, отметил он .

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