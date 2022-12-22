Финансист Зельцер назвал причины падения рубля в четверг на торгах

Курс рубля ослаб по отношению к доллару и евро, потому что в моменте реализовался ряд негативных факторов. Такое мнение в беседе с «Российской газетой» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Зельцер перечислил данные факторы — сокращение экспорта, восстановление импорта, возможные валютные послабления, рост расходов и сокращение доходов бюджета, действия спекулянтов.

В то же время Зельцер допустил, что курс рубля в скором времени укрепится по отношению к доллару и евро. Курс доллара может упасть ниже 70 рублей, а курс евро вернется в район 75 рублей.

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже в четверг поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля. На 11:29 мск доллар торговался на уровне 72,29 рублей. Курс евро также укрепился по отношению к рублю. На 11:29 мск европейская валюта торговалась на уровне 76,93 рублей.

Эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин ранее объяснял «Газете.Ru», почему рубль в декабре ослабляется по отношению к долларам и евро. Экспортные поступления продолжают уменьшаться с пиковых уровней, а импорт — восстанавливаться, что является основной долгосрочной причиной дальнейшего ослабления рубля, резюмировал Бабин.