Опрос: каждый третий россиянин боится роста цен в 2023 году

Почти треть россиян – 29% — боится, что в следующем году цены вырастут. 27% граждан опасается падения доходов. Это следует из опроса аналитического центра НАФИ и страхового дома «ВСК». «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

«Учитывая уроки пандемии и события текущего года, многие допускают развитие негативных сценариев: высокую инфляцию и рост цен, а также падение уровня доходов. Так считают 29% и 27% граждан соответственно. Остальные боятся тяжелой болезни или новой пандемии, а также переживают за своих детей», — отметил заместитель руководителя управления аналитики и исследования «ВСК» Максим Грушко.

По его словам, разгона инфляции, в первую очередь, опасаются россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Мужчин среди них больше – 35%. Женщин, которые боятся роста цен, 24%.

Падения доходов больше опасаются россияне в возрасте 45-54 лет. Чаще – мужчины, таковых 33%. Женщин, которые боятся снижения заработка, также 24%.

Кроме того, из опроса следует, что 92% россиян в целом боятся плохих событий, которые могут произойти в 2023 году.

Опрос был проведен в декабре 2022 года. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.