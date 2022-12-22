Риелторы сообщили, что в России стало дешевле снять квартиру

За год аренда квартир в крупных российских городах подешевела. Например, в Москве стоимость аренды однокомнатной квартиры в 2022 году упала на 21% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на федеральную риелторскую компанию «Этажи».

По данным «Этажей», аренда однушки в Санкт-Петербурге подешевела на 14%, в Казани – на 6%, в Красноярске – на 3%.

Подешевела и аренда двухкомнатных квартир. В Москве – на 11%, в Санкт-Петербурге – на 8%. На 5% и на 3% соответственно стоимость аренды двушки снизилась в Новосибирске и Екатеринбурге с Самарой.

«Спрос на аренду падает, а предложение растет. Стали появляться предложения квартир уехавших из России граждан по льготной ставке, которые в моменте не хотят продавать квартиру из-за неопределенной ситуации в стране», — пояснил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на «Этажи», с февраля по декабрь 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре и Казани снизилась средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры. Больше всего – в Москве и Санкт-Петербурге, на 15,7% и 12,5% соответственно.