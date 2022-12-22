Сбербанк по итогам года рассчитывает нарастить кредиты юрлицам на 13,5%

Сбербанк прогнозирует рост своего корпоративного кредитного портфеля по итогам текущего года на 13,5% без учета валютной переоценки, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов.

«Корпоративный кредитный портфель уже на конец ноября вырос более чем на 13% без учета валютной переоценки и составил 18,2 триллиона рублей. Так что по итогам года рост составит 13,5% без учета валютной переоценки», — сказал Попов.

Он добавил, что портфель кредитов с плавающими ставками сейчас составляет 6,8 триллиона рублей.

Зампред правления Сбербанка отметил, что одним из основных драйверов в текущем году была сфера недвижимости. Но, по его словам, сейчас проектное финансирование уже полностью заместило старые механизмы, и значительного роста на этом рынке в новом году ждать не стоит - он вошел в свою стабильную фазу.

«У «Сбера» примерно половина этого рынка, мы традиционно себя чувствуем хорошо: за 11 месяцев прирост портфеля жилья составил 67%, а текущем портфеле девелоперов уже 2,9 триллиона рублей», — отметил Попов.