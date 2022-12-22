Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбербанк по итогам года рассчитывает нарастить кредиты юрлицам на 13,5%

close
100%
Пресс-служба Сбера

Сбербанк прогнозирует рост своего корпоративного кредитного портфеля по итогам текущего года на 13,5% без учета валютной переоценки, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов.

«Корпоративный кредитный портфель уже на конец ноября вырос более чем на 13% без учета валютной переоценки и составил 18,2 триллиона рублей. Так что по итогам года рост составит 13,5% без учета валютной переоценки», — сказал Попов.

Он добавил, что портфель кредитов с плавающими ставками сейчас составляет 6,8 триллиона рублей.

Зампред правления Сбербанка отметил, что одним из основных драйверов в текущем году была сфера недвижимости. Но, по его словам, сейчас проектное финансирование уже полностью заместило старые механизмы, и значительного роста на этом рынке в новом году ждать не стоит - он вошел в свою стабильную фазу.

«У «Сбера» примерно половина этого рынка, мы традиционно себя чувствуем хорошо: за 11 месяцев прирост портфеля жилья составил 67%, а текущем портфеле девелоперов уже 2,9 триллиона рублей», — отметил Попов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть