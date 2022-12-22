Курс доллара на торгах Мосбиржи превысил отметку в 72 рубля

Курс американского доллара в начале утренней сессии на Московской бирже (Мосбирже) укрепился к российской валюте и превышал отметку в 72 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 8:38 мск трейдеры давали за американскую валюту 72,02 рубля, что стало максимальным показателем с 29 апреля текущего года. В дальнейшем котировки российской валюты стали постепенно отыгрывать утреннее падение.

Основной причиной резкого снижения курса рубля остается вступившее в силу европейское эмбарго на морские поставки российской нефти, перевозимой морским путем. Данный запрет вступил в силу 5 декабря 2022 года. Еще одним фактором выступило введение странами G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией предельных цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. В итоге с начала декабря курс доллара вырос на десять рублей.

20 декабря курс доллара на Московской бирже превысил планку в 69 рублей впервые с 11 мая. В этот же день курс евро также обошел показатели 11 мая, превысив планку в 74 рубля.