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Nihon Keizai: Запад должен пересмотреть санкции против России

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Западным странам необходимо пересмотреть и скорректировать антироссийские санкции для того, чтобы избежать продовольственного кризиса в мире. Об этом изданию Nihon Keizai заявил политолог Камран Бокхари.

«Экономические санкции против России нанесли тяжелый удар по глобальной продовольственной безопасности. В Азии от нехватки продуктов больше всего страдают испытывающие финансовые трудности Шри-Ланка и Пакистан. Индонезия и Мьянма тоже в значительной степени зависят от поставок российского и украинского зерна и удобрений», — отметил Бокхари.

По его словам, антироссийские санкции влияют на перевозку удобрений, нарушая цепочку поставок. Из-за этого растут расходы на страхование, торговое финансирование. Поэтому азиатские страны хотят расширить свое зерновое производство, но для этого удобрения из России, Белоруссии и с Украины должны идти без перебоев.

Он добавил, что снятие санкционных ограничений с российских удобрений увеличит производство продовольствия во всем мире. Благодаря этому миллионы людей могут избежать голода, а продовольственная безопасность вырастет. Кроме того, поступления от продажи удобрений очень малы и никак не повлияют на экономическую ситуацию в России, что, по сути, не является нарушением санкционного давления на Москву.

17 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз признал, что его санкции против России подрывают мировую продовольственную безопасность.

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