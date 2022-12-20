Украина одобрила выход из соглашения по трудовой миграции с Россией и Белоруссией

Кабмин Украины одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с Россией и Белоруссией по трудовой миграции. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель украинского правительства в Раде Тарас Мельничук.

Он сообщил, что речь идет о законопроекте «О приостановке в отношениях Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь действия Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994».

Как пояснил Мельничук, данный документ предусматривает прекратить действие соответствующего соглашения о сотрудничестве и протокола к нему в отношениях Украины с РФ и Белоруссией.

Ранее стало известно, что кабмин Украины одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с правительством России, позволявшего жителям приграничных регионов двух стран пересекать границу в упрощенном порядке.

До этого Минфин РФ сообщил, что соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Украиной перестанет действовать с 1 января 2023 года. Украина денонсировала его. Россия направила ответное уведомление. Соглашение действовало с февраля 1995 года.