Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина одобрила выход из соглашения по трудовой миграции с Россией и Белоруссией

close
100%
Global Look Press

Кабмин Украины одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с Россией и Белоруссией по трудовой миграции. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель украинского правительства в Раде Тарас Мельничук.

Он сообщил, что речь идет о законопроекте «О приостановке в отношениях Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь действия Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994».

Как пояснил Мельничук, данный документ предусматривает прекратить действие соответствующего соглашения о сотрудничестве и протокола к нему в отношениях Украины с РФ и Белоруссией.

Ранее стало известно, что кабмин Украины одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с правительством России, позволявшего жителям приграничных регионов двух стран пересекать границу в упрощенном порядке.

До этого Минфин РФ сообщил, что соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Украиной перестанет действовать с 1 января 2023 года. Украина денонсировала его. Россия направила ответное уведомление. Соглашение действовало с февраля 1995 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть