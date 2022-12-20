В ГД предложили изымать в пользу государства купленные с нарушениями акции «стратегов»

В Государственную думу внесен законопроект, который ужесточает санкции за приобретение зарубежными инвесторами акций стратегических предприятий без предварительного согласования с профильной государственной комиссией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Изменения предлагается внести в закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (57-ФЗ).

Сейчас если зарубежный инвестор покупает более 50% голосующих акций в отечественном стратегическом предприятии без согласования, то сделка признается ничтожной и стороны возвращают друг другу все, что получили по сделке. В рамках нового законопроекта государство а таких случаях получит возможность изымать акции в свою пользу.

Ранее стало известно, что в следующем году Банк России планирует ограничить риски в сегменте ипотеки от застройщиков. Речь идет о случаях, когда ставки по жилищному кредиту находятся на околонулевом уровне.