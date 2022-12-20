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Крупнейшая страховая группа AIG продала часть бизнеса в РФ местным инвесторам

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AIG

Крупнейшая американская страховая группа AIG решила покинуть российский рынок и продала часть бизнеса местным инвесторам. Об этом пишет «Коммерсантъ».

American International Group (AIG) 19 декабря объявила о продаже дочерней компании «АИГ Страховая компания» («АИГ») инвесторам, которые ранее занимали руководящие позиции в инвестиционном фонде Russia Partners. При этом обновленная компания сменит название на «Гардию». Нынешний менеджмент продолжит работу. В самой же «АИГ» воздержались от комментариев.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что конечная цена сделки была невысокой. То есть при продаже российской компании собственникам из-за рубежа приходится учитывать уже сложившуюся практику подобных сделок. Поэтому, скорее всего, продажа состоялась в верхнем пределе цены на уровне 50% последней оценки.

Аналитики посчитали, что в 2022 году уже несколько страховых компаний с зарубежным капиталом сменили своих владельцев. Например, группа «Интеросс» в апреле приобрела СК «Сосьете Женераль Страхование» и «Сосьете Женераль Страхование жизни». В мае швейцарская Zurich Insurance Group передала российский бизнес местным топ-менеджерам.

В начале июля «Коммерсантъ» писал, что количество участников страхового рынка к 2025 году может сократиться на треть из-за невысокой рентабельности бизнеса и ужесточения регуляторных требований.

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